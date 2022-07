MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.07.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 174,05 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 174,35 EUR. Bei 174,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.491 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 221,10 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,28 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,55 EUR. Mit Abgaben von 7,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent auf 1.180,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 28.07.2023.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Was Analysten von MTU Aero Engines erwarten

MTU, Fraport & Co.: Luftfahrt-Werte profitieren von China-Lockerung und JPMorgan-Optimismus

MTU-Aktie in Grün: Berenberg-Analyst verpasst MTU "Buy"-Rating

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines