MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 318,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 318,10 EUR. Bei 321,30 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 317,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.887 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 332,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 195,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,62 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 343,00 EUR an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

