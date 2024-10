MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 284,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 284,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 285,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.494 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 286,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 162,10 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 281,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

