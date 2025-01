MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 319,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 319,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 321,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 319,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.303 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 332,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2024 Kursverluste bis auf 198,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 60,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 343,00 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

