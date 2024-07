MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 255,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 255,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 255,90 EUR. Bei 255,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.998 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,20 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 38,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.07.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je Aktie aus.

