MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 283,20 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 283,20 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 285,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 284,60 EUR. Zuletzt wechselten 20.190 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 286,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 1,15 Prozent niedriger. Bei 162,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

