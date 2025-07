MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 382,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 382,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 382,80 EUR an. Bei 381,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.370 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 386,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 12.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 244,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 36,26 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 370,22 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

