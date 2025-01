MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 324,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 324,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 324,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 321,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.573 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 332,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 200,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 348,70 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,69 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

