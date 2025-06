MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 354,30 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 354,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 352,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.561 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 361,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. 2,09 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,85 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,90 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

Mai 2025: So schätzen Experten die MTU Aero Engines-Aktie ein