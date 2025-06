MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag leichter

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 354,00 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 354,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 352,50 EUR ein. Bei 353,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.092 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,70 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 2,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 351,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

