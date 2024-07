MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 246,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 246,30 EUR ab. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 244,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.018 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 257,20 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,77 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor einem Jahr eingebracht