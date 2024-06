MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 232,00 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 232,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 232,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.748 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 241,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,81 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,08 EUR je Aktie aus.

