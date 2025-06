MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Vormittag

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 347,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 347,40 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 347,40 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 348,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.460 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 361,70 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 4,12 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 64,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,85 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,90 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

