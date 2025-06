Flugzeugabsturz in Indien: Briten schicken Unfallermittler

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt am Mittag ab

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Börse New York: S&P 500 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Heute im Fokus

Micron will Investitionen in US-Markt erhöhen. Boeing-Flieger mit rund 240 Insassen in Indien abgestürzt. Ford Deutschland montiert Autobatterien selbst. Apple verschärft Kritik an EU-Forderungen zur besseren Geräte-Kompatibilität. RWE trifft mit Hybridanleihe auf hohe Nachfrage. Medizintechnik-Spezialist Brainlab peilt Börsengang an.