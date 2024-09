MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 275,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 275,00 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 276,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.748 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,52 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 281,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,73 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

