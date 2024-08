MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 261,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 261,30 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 261,40 EUR. Bei 259,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22.902 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 279,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 39,46 Prozent sinken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 278,30 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,64 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker