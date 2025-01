MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 330,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 330,90 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 331,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.417 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 202,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 38,74 Prozent sinken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,36 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 348,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,71 EUR je Aktie.

