MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 334,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 334,40 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 336,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,60 EUR. Bisher wurden heute 24.799 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 356,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Mit einem Zuwachs von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,59 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

