MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 224,80 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 224,80 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 227,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.703 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 6,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 29,63 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 251,67 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

