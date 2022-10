MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Montagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,5 Prozent auf 168,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 168,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.070 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Bei 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,69 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1.289,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 989,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 7,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

