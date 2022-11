MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 186,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 191,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 293.949 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2022 auf bis zu 221,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,75 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.349,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.004,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 23.02.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

MTU Aero Engines-Aktie etwas höher: MTU steigert Gewinn und hebt Ausblick für das Gesamtjahr an

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines