MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 189,55 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 189,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 188,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.666 Stück gehandelt.

Bei 221,10 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 222,25 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,58 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.349,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.004,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

