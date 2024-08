MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag auf rotem Terrain

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 266,90 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 266,90 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 266,00 EUR ein. Bei 267,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.441 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 279,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,57 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 278,30 EUR an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

