MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 334,10 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 334,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,40 EUR nach. Bei 334,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.571 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 336,60 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 0,75 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 207,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,34 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 348,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,72 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus

Optimismus in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX