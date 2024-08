MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 269,80 EUR nach oben.



Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 269,80 EUR. Bei 269,90 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.700 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 279,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,36 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 278,30 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,64 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

