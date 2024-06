MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 227,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 227,70 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,00 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 226,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.671 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,70 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 5,71 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 252,56 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

