MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 342,80 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 342,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 342,30 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 343,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.919 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 62,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,81 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 347,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 15,99 EUR je Aktie aus.

