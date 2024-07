MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 248,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 248,20 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,80 EUR zu. Bei 248,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.756 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 257,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,63 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 36,26 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 259,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

DAX aktuell: So performt der DAX am Montagnachmittag