MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 24.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 169,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 168,70 EUR. Bei 170,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.832 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 23,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 4,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,31 Prozent auf 1.180,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie in Grün: Berenberg-Analyst verpasst MTU "Buy"-Rating

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der MTU Aero Engines-Aktie angepasst

MTU-Aktie in Grün: MTU Aero beruft Technik-Chef Lars Wagner zum Nachhaltigkeits-Leiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines