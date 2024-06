MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 229,90 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 229,90 EUR. Bei 230,10 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 228,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.945 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 240,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,19 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 252,56 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen