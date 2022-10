MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 176,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 177,60 EUR. Bei 176,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 131.930 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 221,10 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,26 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 18,16 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 216,69 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.289,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 989,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,86 EUR fest.

