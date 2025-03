MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

MTU Aero Engines im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 339,40 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 339,40 EUR abwärts. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 335,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.734 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,51 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 354,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX-Handel aktuell: DAX liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus