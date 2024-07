MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 256,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 256,00 EUR zu. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 258,20 EUR zu. Bei 254,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.546 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 26.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 38,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,60 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,09 EUR je Aktie belaufen.

