MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Montagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 266,60 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 266,60 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 266,10 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 266,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.366 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 4,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 40,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,52 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 278,30 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen