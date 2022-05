MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 185,80 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 186,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,25 EUR. Zuletzt wechselten 3.826 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 15,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,43 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 9,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Airbus-Aktie gibt nach: Airbus erhofft sich durch Aufrüstung Westeuropas Marge zu steigern - Milliardenauftrag für US-Helikopter

MTU-Chef Winkler geht

MTU-Aktie verbilligt sich: MTU bekommt überraschend einen neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines