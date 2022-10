MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 174,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 171,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 176,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.762 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,20 EUR am 28.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 17,26 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,69 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.289,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 989,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte MTU Aero Engines am 23.02.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 7,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

