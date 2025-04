MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Fokus

28.04.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 293,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 293,40 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 294,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 293,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.800 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 28,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,81 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 341,22 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus. Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,96 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie Luftfahrt-Aktien Airbus, MTU & Co. steigen - Rückenwind durch SAFRAN-Zahlen MTU Aero Engines-Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

