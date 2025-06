MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 357,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 357,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 358,10 EUR aus. Bei 354,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.709 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 361,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 210,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 69,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,85 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 345,44 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

