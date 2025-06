MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 355,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 355,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 353,60 EUR. Bei 359,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 24.558 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 361,70 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,80 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 210,80 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 40,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 345,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

Mai 2025: So schätzen Experten die MTU Aero Engines-Aktie ein

MTU Aero Engines-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy