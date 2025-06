MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 355,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 355,30 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 353,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 354,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.759 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,70 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,80 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Mit Abgaben von 40,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 345,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

Mai 2025: So schätzen Experten die MTU Aero Engines-Aktie ein

MTU Aero Engines-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy