MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 354,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 354,10 EUR an der Tafel. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 355,80 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 350,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 355,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.391 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 361,70 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,47 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,85 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,90 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,00 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

