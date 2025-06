MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 357,60 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 357,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 358,10 EUR an. Bei 354,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.159 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 361,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach unten.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 345,44 EUR angegeben.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 16,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

