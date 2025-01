MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 329,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 329,80 EUR. Bei 329,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 328,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.632 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 208,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 36,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 351,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 13,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu