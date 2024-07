MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 258,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 258,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 258,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.600 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 258,20 EUR erreichte der Titel am 26.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 38,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,09 EUR je Aktie belaufen.

