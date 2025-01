MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag gesucht

MTU Aero Engines im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 331,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 331,70 EUR. Bei 331,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 328,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 10.871 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,58 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 19.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 13,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu