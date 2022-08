Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag im Plus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 222,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,70 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.553 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 8,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,58 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 1,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 22,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images