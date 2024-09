Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 490,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Bei 490,70 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 490,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.232 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.08.2024 markierte das Papier bei 491,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2023 auf bis zu 351,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 499,67 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 17,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 47,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

