Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 225,10 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 225,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 224,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.652 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 205,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,72 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,58 EUR.

Am 23.02.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 EUR gegenüber 1,48 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent auf 14.894,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.629,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2022 wird am 10.05.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 27,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

