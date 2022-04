Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:22 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 235,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 234,70 EUR. Bei 239,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 204.027 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 291,92 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,49 Prozent auf 13,63 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14,89 Milliarden EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 27,49 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erwarten

Börsen: Märkte zwischen Angst und Hoffnung

Daimler Truck-Aktie und Hannover Rück-Aktie künftig im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com