Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Montagnachmittag

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 229,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 229,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.520 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,76 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Mit Abgaben von 11,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,50 EUR.

Am 10.05.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.307,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.551,00 EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 27,92 EUR fest.

